Der erfolgreiche Exit ist für viele Startup-Gründer das Höchste der Gefühle. Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Startup-Gründer aus Deutschland den Verkauf ihres Unternehmens realisiert. Zum inzwischen dritten Mal hat die Kommunikationsagentur Tonka die Zahlen zu den Exits deutscher Startups ausgewertet und analysiert, von welchen Hochschulen die meisten der erfolgreichen Exit-Gründer kommen. Das Bild ist relativ eindeutig: Zum dritten Mal in Folge führt die WHU Otto Beisheim School of Management das dritte Jahr das Ranking der erfolgreichsten Exit-Unis an. Die Koblenzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...