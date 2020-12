Carnival hat in den vergangen vier Wochen rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Die Nachrichten von der Impfstoff-Front machen Hoffnungen, dass im Laufe des kommenden Jahres wieder volle Schiffe auf den Ozeanen fahren - und der Kreuzfahrt-Sektor damit wieder ordentlich Geld verdient. Während Carnival-Tochter Aida am kommenden Samstag wieder die Kanaren ansteuert, kommuniziert Cunard, Carnivals brachliegende US-Luxuskreuzfahrtmarke, indes personelle Veränderungen.Konkret kündigte Cunard drei wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...