Von Christopher M. Matthews

NEW YORK (Dow Jones)--Chevron reagiert mit deutlichen Ausgabenkürzungen auf die sinkende Ölnachfrage infolge der Corona-Pandemie. Im kommenden Jahr reduziert der Ölkonzern eigenen Angaben zufolge die Investitionen um 26 Prozent auf 14 Milliarden US-Dollar. In den Jahren danach bis 2025 will die Chevron Corp zwischen 14 Milliarden und 16 Milliarden pro Jahr ausgeben. Bisher hatte der US-Konzern die jährlichen Investitionen bis 2024 auf 19 Milliarden bis 22 Milliarden Dollar beziffert.

"Chevron bleibt der Kapitaldisziplin verpflichtet, mit einem Kapitalbudget für 2021 und einer längerfristigen Budget, die weit unter unseren früheren Prognosen liegen", sagte Chevron-CEO Michael Wirth laut Mitteilung.

Die Ankündigung folgt ähnlichen Mitteilungen der Konkurrenz. Exxon Mobil hatte diese Woche in Aussicht gestellt, die jährlichen Investitionsausgaben bis 2025 um etwa 5 bis 10 Milliarden Dollar zu reduzieren.

December 03, 2020 08:56 ET (13:56 GMT)

