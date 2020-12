Wien (APA-ots) - OREO wird Anfang 2021 mit einer der größten Popikonen kooperieren: Lady Gaga! Die "Sing it with OREO"-Kampagne besteht aus einer Designkooperation mit der weltweit bekannten Sängerin rund um ihr 2020 erschienenes Smash-Hit-Dance Album "Chromatica". Passend dazu wird die klassisch blaue OREO Verpackung in knalligem "Chromatica"-Pink erscheinen.



Die Zusammenarbeit von OREO und Lady Gaga passt perfekt: Beide teilen den Wunsch, andere zu inspirieren und miteinander zu verbinden - gemäß dem Motto "Kindness rules all". Sie glauben dabei an die Kraft der Musik, die oft mehr ausdrückt, als bloße Worte es können.

Neben der limitierten Auflage der OREO x Lady Gaga Verpackung, die als Rolle und Box verfügbar sein wird, dürfen sich alle OREO Lover und Lady Gaga Fans, die "Little Monsters", auf weitere aufmerksamkeitsstarke Aktivierungen freuen.



Weitere Infos zur Kooperation mit Lady Gaga sowie zur "Sing it with OREO"-Kampagne folgen in Kürze.



Über OREO



OREO ist der beliebteste Keks der Welt, der von Familien und Freunden in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt genossen wird. Er ist außerdem der meistverkaufte Keks des 21. Jahrhunderts mit einem weltweiten Jahresumsatz von rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Das "TWIST LICK DUNK"-Ritual des OREO Kekses hat sich in vielen verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt zum Markenzeichen für den Genuss dieses ikonischen Kekses entwickelt. OREO hat darüber hinaus eine Facebook-Community von mehr als 40 Millionen OREO Liebhabern rund um den Globus, und gehört zu den Top 5 Marken-Facebook-Seiten. Besuchen Sie [https://www.oreo.at/] (https://www.oreo.at/) für weitere Informationen.



Über Mondelz International



Mondelz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2019 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, Toblerone und Trident. Mit der Strategie "Snacking made Right" bietet das Unternehmen Konsumenten für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. Denn rund um den Globus werden kleine Mahlzeiten und Snacks im flexibler werdenden Alltag der Menschen immer wichtiger. Dies zeigen auch die Ergebnisse der "State of Snacking"-Studie, die das Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von Mondelz International durchgeführt hat. Weitere Informationen finden Sie [hier]

(https://www.mondelezinternational.com/stateofsnacking).

Mondelz International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Mehr über uns erfahren Sie unter [www.mondelezinternational.com] (http://www.mondelezinternational.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter unter [www.twitter.com/MDLZ] (http://www.twitter.com/MDLZ). Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: [http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany] (http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany)



