101.776 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 5,32 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.20% vs. last gabb, -9.44% ytd, +47.70% seit Start 2013 . Das Jahresende naht und da dieses Depot ein privates Depot ist, kommt auch die Sache mit dem Steuertopf ins Spiel. Eine Änderung bei der KESt-Situation wird es wohl heuer nicht mehr geben. Finanzminister Blümel hat in Fonds Professionell ein Update gegeben, dass man weiter dran ist, aber es halt coronabedingt andere Themen gibt. Das Börseunwort des Jahres ist ja ebenfalls "coronabedingt". Aber ich bleibe Optimist, dass die Behaltefristen ...

