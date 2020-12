DJ Fundierte wissenschaftliche Forschung: Havn Life Sciences und das Westwood Institut beschreiten gemeinsame Wege.

DGAP-Media / 2020-12-03 / 15:30 *Fundierte wissenschaftliche Forschung: Havn Life Sciences und das Westwood Institut beschreiten gemeinsame Wege.* _Dr. Marvin Westwood, Gründer des renommierten Westwood Institutes aus Los Angeles, wird zukünftig intensiv mit dem Forschungsteam von Havn Life zusammenarbeiten. Beide Seiten möchten gemeinsam Lösungsansätze für die Kombination von Therapien und psychedelischen Interventionen für Veteranen entwickeln._ *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)* hat eine Partnerschaft mit dem renommierten Westwood Institut (das "Institut") bekannt gegeben. Die Mission des Institutes besteht darin, Ärzte für die wirksame Behandlung von Zwangsstörungen zu schulen, die Behandlung von Zwangsstörungen durch fundierte Forschung zu verbessern, die mit Zwangsstörungen verbundene Stigmatisierung zu beseitigen und das Wissen über Zwangsstörungen in der Öffentlichkeit zu vermehren. Gemeinsam möchte Havn Life Sciences nun mit dem Gründer des Institutes, Dr. Marvin Westwood, Therapiemöglichkeiten für Veteranen verbessern und Ärzte auf der ganzen Welt mit evidenzbasierter Forschung und klinischer Ausbildung unterstützen. Konkret geplant sind bereits die Förderung von Gruppenberatungen und neue Wege in der Traumabehandlung. Dr. Westwood ist emeritierter Professor für Beratungspsychologie an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität von British Columbia (UBC). Während seiner 25-jährigen Karriere bei UBC hat Dr. Westwood tausende von Psychologen aus der ganzen Welt ausgebildet. Seine Hauptbereiche in Lehre und Forschung konzentrierten sich auf die Entwicklung und Bereitstellung gruppenbasierter Ansätze zur Beratung von Ärzten sowie auf die psychische Gesundheit von Männern. _"Das Havn Life-Team ist hocherfreut, Zugang zu den Kenntnissen und Erfahrungen zu haben, die Dr. Westwood mitbringt, um Veteranen bei ihrer psychischen Gesundheit zu helfen"_, sagte Susan Chappelle, EVP für Forschung und Entwicklung von Havn Life Sciences. _"Die Partnerschaft mit dem Westwood Institute wird Havn Life umfassendes Fachwissen für die Kombination von Therapie und psychedelischer Intervention für Veteranen bieten."_ Der emeritierte Professor für Psychologie entwickelte etwa das "Veterans Transition Program" der Universität von British Columbia, ein Gruppenberatungsprogramm für Veteranen. Bisher hat das Programm Tausenden von Veteranen geholfen. Dr. Westwoods Arbeit förderte die Genesung von kriegsbedingten Stressverletzungen, für die er 2005 und 2013 sowohl die Goldene- als auch die Diamant-Jubiläumsmedaille der Königin Elizabeth II. erhielt. 2012 gründete er das Zentrum für Gruppenberatung und eröffnete traumafokussierten Forschern und Ärzten auf der ganzen Welt seine Beratungstechniken. Dr. Westwood selbst ist hoch erfreut über die neue Partnerschaft mit Havn Life und sieht sich in seinen eigenen Ansätzen bestätigt: _"Es ist aufregend zu sehen, wie Havn Life mit seinen Forschungsplänen die Führung übernimmt. Trauma ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft und neue Ansätze zur Behandlung von Trauma sind dringend erforderlich._ _Die Erforschung von Psychedelika, wie Psilocybin, sollte einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Durch die Kombination von psychedelischen Interventionen mit bestehenden evidenzbasierten Beratungsbehandlungen können wir Best Practices für Patienten entwickeln, die mit einer Vielzahl von Traumata zu tun haben."_ *Fazit* Prof. Dr. Marvin Westwood, der als Koryphäe auf seinem Gebiet gilt, wird die ohnehin bestehende Vorreiterrolle von Havn Life Sciences im Bezug auf die Zukunft der Mikrodosierung von Psilocybin und die damit verbundenen neuen Therapiemöglichkeiten noch weiter bereichern. Gemeinsam möchte man nun die disruptive Idee des Biotech-Unternehmens vorantreiben und die derzeitige Pharmaindustrie herausfordern, um den Markt für psychische Gesundheit und Wohlbefinden auf neuartige pflanzliche Produkte zu verlagern. Die Expertise, die Prof. Dr. Westwood mitbringt, reiht sich nahtlos in die hervorragende Reputation des Havn-Life-Teams ein. Allen voran ist hier natürlich Direktor Vic Neufeld zu nennen, der den damaligen Börsengang von Aphria als CEO begleitet hat und so für das enorme Wachstum der Aktie mitverantwortlich war. Aber auch die professionell aufgebaute Integration von Wissenschaft und Forschung sowie die umfassenden Erfahrungen des Teams, werden enorme Möglichkeiten für eine kontinuierliche Expansion in einem zukünftigen Milliardenmarkt schaffen. Die Marktbewertung für _Nutrazeutika_ wie Psilocybin ist gerade außerordentlich gewinnversprechend. Laut einer Studie des _PMMI Business Intelligence_ wird der weltweite Markt für Nutrazeutika kontinuierlich wachsen: aktuell geht man von einer Steigerung von 241 Milliarden US-Dollar im Jahre 2019 auf 373 Milliarden US-Dollar im Jahre 2025 aus. Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen. Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences eine neue Generation von Medikamenten.

