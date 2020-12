Der Markit Services PMI stieg im November in den USA stark an - Der US-Dollar-Index erleidet schwere Verluste unter 90,70 - Die Wirtschaftstätigkeit des Dienstleistungssektors in den USA expandierte so stark wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr, und der IHS Markit Services PMI sprang von 55,9 im Oktober auf 58,4. Dieser Wert war höher als die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...