NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing haben sich am Donnerstag im Dow Jones Industrial oben festgesetzt. Im Zuge allgemeiner Gewinne bei Luftfahrtwerten schon fest in den Handel gestartet, weiteten sie ihr Plus im frühen Handel nach einer bekannt gewordenen Großbestellung für den 737 Max auf mehr als 5 Prozent aus. Über 236 US-Dollar erreichten sie ein Hoch seit dem 10. März, als der Corona-Crash gerade am Laufen war.

Ryanair hat dem gerade wieder für den Flugverkehr zugelassenen Krisenjet mit einer größeren Bestellung einen Vertrauensbeweis ausgesprochen. Wie die Konzerne am Donnerstag mitteilten, hat der irische Billigflieger bei Boeing 75 Jets des Typs 737 Max bestellt. Die Maschinen waren im März 2019 nach zwei fatalen Abstürzen aus dem Verkehr gezogen worden. In den USA wurde die Starterlaubnis unter Auflagen erteilt, während in Europa geplant ist, den Flugzeugtyp in einigen Wochen wieder abheben zu lassen./tih/jha/