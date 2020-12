DOW INC. ist für uns eine der TOP Titel im DOW JONES INDEX! Hier sprechen wir von 500% Potenzial die nächsten 4-5 Jahre. Dow Inc.: DOW // ISIN: US26078J1007 "Dow - wer?" Ja, das geht selbst eingefleischten Kennern der amerikanischen Industrie so, dass sie bei Dow Inc. erst einmal stutzen. Dabei war man bereits unter dem früheren Namen Dow Chemical weltweit größter Produzent von Kunststoffen und synthetischem Kautschuk und der größte Hersteller der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...