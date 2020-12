4 höchstmögliche Bewertungen in der Kategorie Aktuelles Angebot und 4 in der Kategorie Strategie



SAN ANTONIO, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es im Bericht für Dezember 2020 der Forrester Research, Inc. "The Forrester Wave: Multicloud Managed Services Providers, Q4 2020" als Leader bewertet wurde. Im Bericht werden 11 Anbieter basierend auf 24 Kriterien in drei Kategorien bewertet: Aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz.

Im Bericht heißt es: "Rackspace Technology war einer der Pioniere im Bereich Managed Public Cloud, nachdem es seine Strategie geändert und darauf gesetzt hat, mit den Hyperscalern zu kooperieren und sie zu optimieren, anstatt in direkten Wettbewerb mit ihnen zu treten." Neben der höchsten Punktzahl in der Kategorie Strategie hat Rackspace Technology auch die höchstmögliche Punktzahl bei den Kriterien Ausführungs-Roadmap und Innovations-Roadmap erhalten und gehört zu den Anbietern, die beim Kriterium Kundenerfahrung die höchste Punktzahl erreichten. Insgesamt hat Rackspace Technology bei 8 Kriterien 5 von 5 möglichen Punkten erhalten.

"Nachdem wir dieses Jahr ganz auf die Multicloud gesetzt haben, freuen wir uns besonders, dass wir von Forrester in diesem ersten Bericht als Leader ausgezeichnet wurden", so Kevin Jones, CEO von Rackspace Technology. "Wir sind der Meinung, dass die Durchführung dieser Marktevaluierung und unsere Position darin ein Indiz für die wachsende Bedeutung von Multicloud-Lösungen für Unternehmen ist. Wir sind fest entschlossen, diese Rolle in den kommenden Jahren auszubauen."

"Von seinen Anfängen im Bereich Infrastrukturservices bis heute hat das Unternehmen die Erweiterung seines Serviceangebots in den Bereichen Beratung, Entwicklung/Migration und cloud-native Entwicklung konsequent vorangetrieben", heißt es im von Bill Martorelli, Principal Analyst bei Forrester, erstellten Bericht weiter. Außerdem wird angemerkt: "In Kundenreferenzen wird Rackspace Technology für seine kulturelle Nähe und sein erstaunliches Talent gelobt, sein Angebot passend zu den sich wandelnden Kundenanforderungen zu erweitern."

Der Bericht fährt fort: "[Rackspace Technology] ist mit seinem modularen Ansatz der Rackspace Service Blocks ´ erneut der Impulsgeber der Branche. Im Vergleich zur herkömmlichen Servicebereitstellung bietet dieser Ansatz eine große Bandbreite an Möglichkeiten bei Servicebereitstellung und Preisgestaltung." Darüber hinaus heißt es: "Rackspace Technology ist ideal für mittlere und große Unternehmen, die Cloud-Expertise von einem Cloud-Spezialisten benötigen, der sich besonders gut mit Cloud-First-Technologien auskennt."

"Mit Multicloud-Lösungen, Strategien und Kundenerfahrung bietet Rackspace Technology Kunden die Infrastruktur, die sie benötigen, um unerwartete Herausforderungen zu meistern und sich nicht nur über Wasser zu halten, sondern erfolgreich zu sein", so Tolga Tarhan, CTO bei Rackspace Technology. "Heute mehr denn je ist es unsere Priorität, Unternehmen bei ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen, unabhängig davon, auf welcher Etappe dieses vielgestaltigen Weges sie sich gerade befinden."

Rackspace Technology stellt den Bericht unter dem folgenden Link zum Download zur Verfügung: https://www.rackspace.com/about/forrester-wave

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

