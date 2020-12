Rackspace Technology kündigt neue Professional Services an und stellt bei der AWS re:Invent 2020 Lösungen vor, um Kunden beim Aufbau der technologischen Zukunft auf AWS zu unterstützen

SAN ANTONIO, Dec. 03, 2020während der AWS re:Invent2020 bekannt. Rackspace Technology ist einer der AWS (Amazon Web Services) Consulting Partner, der Dienstleistungen im AWS Marketplace anbietet und unter Vertrag nimmt, um Kunden bei der Implementierung, Unterstützung und Verwaltung ihrer Software auf AWS zu unterstützen.

Der AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog von Software, Daten und Dienstleistungen, der es einfach macht, Software- und Datenprodukte, die auf AWS laufen, zu finden, zu testen, zu kaufen und einzusetzen. Die Aufnahme von Rackspace Technology Professional Services in AWS Marketplace kann die Möglichkeiten der Kunden, AWS zu nutzen, beschleunigen und bietet einen besseren Zugang zu der umfassenden AWS-Expertise des Unternehmens. Die Professional Services von Rackspace Technology bieten den Kunden von AWS Marketplace eine vereinfachte Möglichkeit, Software und Dienstleistungen an einem zentralen Ort zu kaufen und sich in Rechnung stellen zu lassen.

Darüber hinaus kündigte Rackspace Technology auf der AWS re:Invent 2020 neue und aktualisierte Lösungen an:

Cloud Native Security für AWS: Die Rackspace Cloud Native Security Services bieten rund um die Uhr Überwachung und eine schnelle Behebung von Sicherheitsbedrohungen für Kunden auf AWS durch zertifizierte Sicherheitsexperten in unserem globalen Rackspace Security Operations Center (SOC). Rackspace Cloud Native Security bietet SOC-as-a-Service für native AWS-Sicherheitsprodukte.

MLOps Foundations: Mit MLOps Foundations können Kunden das Lebenszyklusmanagement für automatisiertes maschinelles Lernen beschleunigen, indem sie den typischen Lebenszyklus von mehr als 25 Schritten, der Monate dauern kann, auf einen Lebenszyklus von 10 Schritten reduzieren, der innerhalb von Wochen erreicht werden kann.

AWS Outposts Managed by Rackspace Technology: AWS Outposts Managed by Rackspace Technology ist eine ganzheitliche, schlüsselfertige Lösung für die Einrichtung und Verwaltung von AWS Outposts. Die Lösung basiert auf einer einzigartigen Kombination aus einem innovativen Bereitstellungsmodell für Rackspace-Teams, globalen Colocation-Rechenzentren und einem erstklassigen Team, das Kunden bei der Architektur, Implementierung und dem Betrieb von AWS unterstützt.

AWS Travel and Hospitality Competency: Mit dieser Auszeichnung wird anerkannt, dass Rackspace Technology fundierte Erfahrungen in der Unterstützung von Kunden bei der Umgestaltung ihres Unternehmens von der betrieblichen Effizienz hinter den Kulissen bis hin zu gästebezogenen Kundenerlebnissen bewiesen hat. Die Einführung von AWS Travel and Hospitality Competency kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Branche, die mit innovativen Lösungen versucht, die wechselnden Anforderungen zu bewältigen, vor die sie sich durch COVID-19 gestellt sieht.

Designierter Amazon RDS Service Delivery Partner: Als Amazon RDS Service Delivery Partner bietet Rackspace Technology Kunden Dienstleistungen für Amazon RDS an, die komplexe und zeitaufwändige Verwaltungsaufgaben bewältigen, wie Software-Installation und -Upgrades von PostgreSQL, Storage-Verwaltung, Replikation für hohe Verfügbarkeit und Lesedurchsatz sowie Backups für die Notfallwiederherstellung.



Seit Rackspace Technology im Oktober 2015 den Fanatical Support für AWS eingeführt hat, hat sich das Unternehmen darauf konzentriert, seinen Kunden die innovativsten AWS-Fähigkeiten zugänglich zu machen. Mit der Einführung von Professional Services in AWS Marketplace, Cloud Native Security für AWS, MLOps Foundations und AWS Outposts Managed by Rackspace Technology erweitert Rackspace Technology sein Angebot um neue Lösungen, die den Kunden helfen, die Innovationen, die Agilität, die Kosteneinsparung und die betriebliche Effizienz zu nutzen, die AWS bietet.

Rackspace Technology ist AWS Premier Consulting Partner und Gold-Sponsor der AWS re:Invent 2020. Weitere Einzelheiten zur Unterstützung von Rackspace Technology bei der Einführung von Professional Services im AWS Marketplace, die vorgestellten Lösungen und die Möglichkeiten, mit dem Unternehmen auf der AWS re:Invent 2020 zusammenzuarbeiten, finden Sie unter https://events.rackspace.com/reinvent/.

