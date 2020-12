Andersen Global tritt im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit der in Tiflis ansässigen Anwaltskanzlei MG Law in den georgischen Markt ein und erweitert damit die Reichweite der Organisation in der Region.

MG Law, von Legal 500 auf Ebene 1 eingestuft, bietet lokalen und ausländischen Unternehmen, Finanzinstitutionen, Investmentfonds, Behörden und Staatsbetrieben juristische Dienstleistungen an. Die von ihrem Gründer und geschäftsführenden Partner Archil Giorgadze und Mitbegründer Nicola Mariani geleitete Full-Service-Kanzlei konzentriert sich auf die Bereiche Gesellschaftsrecht und M&A, Bankwesen, Finanzen, Energiesteuern und Zölle, Schiedsgerichtsbarkeit und Rechtsstreitigkeiten, Arbeitsrecht, Wettbewerb, Infrastruktur und Immobilien. Das Leistungsspektrum der Kanzlei umfasst zudem Forschung und Entwicklung, Handel, Blockchain und Fintech.

"Unsere Erfolgsbilanz und unsere Fähigkeit, erstklassige und innovative Lösungen mit wettbewerbsfähigen, an den lokalen Markt angepassten Honoraren anzubieten, unterscheidet uns von jeder anderen Firma in Georgien", sagte Giorgadze. "Unser Erfolg wird unserer vielseitigen Gruppe von Experten zugeschrieben, die seit Jahren zusammenarbeiten und zu den führenden Experten auf dem Markt gehören."

Mariani fügte hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global war der nächste logische Schritt für unsere Firma, da sie uns und unsere Kunden mit globalen Ressourcen zusammenbringt, während wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen."

"MG Law ist mit dem einzigartigen Fachwissen und der Erfahrung im Bereich der internationalen Rechtsberatung marktführend", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Ihr Engagement für Verantwortlichkeit und Kundenservice steht im Einklang mit den Grundwerten unserer Organisation. Wir freuen uns darauf, eine synergetische Beziehung mit Archil Giorgadze und seinem Team aufzubauen und umfassende Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, während wir unsere Expansion in der Region fortsetzen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 219 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

