Feier zum 40. Geburtstag des "King of Instagram" für Montag, den 7. Dezember geplant

GGPoker meldet heute, dass Dan Bilzerian als Markenbotschafter zum Team GGPoker gestoßen ist. Er ist einer der weltweit bekanntesten Pokerspieler und Social-Media-Influencer hat und mehr als 32 Millionen Follower auf Instragram. "Blitz" wird GGPoker live und online repräsentieren.

Dan Bilzerian, GGPoker's newest brand ambassador. (Photo: Business Wire)

Zur Feier dieser Nachricht wird der Online-Pokerraum zum 40. Geburtstag des "King of Instagram" am 7. Dezember eine Spezialparty in Form eines Geburtstags-Freeroll-Poker-Turniers im Wert von 100.000 US$ ausrichten. Dieses Pokerspiel steht allen neuen GGPoker-Spielern offen, die sich mit dem Code BLITZ40 anmelden und 10 US$ oder mehr einzahlen.

Was: Dans 100.000-US$-Geburtstags-Freeroll

Wann: Montag, 7. Dezember um 17 Uhr UTC

Teilnahme: Melden Sie sich mit dem Code BLITZ40 an, zahlen Sie mindestens 10 US$ ein und verwenden Sie Ihr Ticket, um sich für das Freeroll-Turnier zu registrieren

Turnier-Preis-Pool: 100.000 US$

Der Gewinner erhält einen ersten Preis von mindestens 10.000 US$ und darüber hinaus einen 3.000-US$-Buy-In für eine Heads-up-Serie gegen Dan, eine einmalige Gelegenheit!

Mindestens 50 der Teilnehmer werden Bargeldpreise gewinnen

Zusätzliche Bounty-Preise

Werfen Sie Dan aus dem Spiel und gewinnen Sie eine All-Inclusive-Reise nach Las Vegas im Sommer 2021, um mit ihm zu feiern.

Werfen Sie jeden beliebigen anderen Team GGPoker-Spieler (Ambassador oder GGSquad-Mitglied) oder einen von Dans besonderen Gästen (vollständige Liste siehe GGPoker auf Twitter) aus dem Spiel, um ein Spin Gold-Paket (Wert von 200 US$) oder 1.000 US$ in bar für einen glücklichen Gewinner einzustreichen

"In diesen verrückten Zeiten ist GGPoker die optimale Option für mein Pokerspiel. Das Unternehmen wendet sich besonders an Hobby-Pokerspieler, und die und nicht irgendwelche Mathe-Nerds sind die Zukunft des Pokerspiels", so Dan Bilzerian. "Ich habe bei GGPoker schon gegen Jungs an 2 US$ bis 200.000 US$ Buy-In-Tischen gespielt und werde mit GG zusammenarbeiten, um die Bargeld-Spieltische für durchschnittliche Spieler noch besser zu machen."

"Für uns ist der Beitritt von Dan zum Team GGPoker ein toller Erfolg! Niemand in der Welt des Pokers hat eine größere Reichweite als Dan", so Daniel Negreanu, GGPoker Ambassador. "Er hat schon Millionenbeträge in Bargeldspielen gewonnen und schreckt nicht dafür zurück, in der High-Stakes-Welt von GGPoker direkt ins Haifischbecken zu springen!"

Neue GGPoker-Spieler sind auch für den Begrüßungsbonus ("Welcome Bonus") des Pokerraums qualifiziert, können mit der "Honeymoon for Newcomers" noch mehr Preise gewinnen und nehmen automatisch am GGPoker Fish Buffet-Treueprogramm teil, in dem regelmäßig Bargeldpreise vergeben werden.

Alle Details zu Dans 100.000-US$-Geburtags-Freeroll finden Sie unter: https://promo.ggpoker.com/bilzerian-birthday-freeroll

Über GGPoker: GGPoker ist einer der weltweit führenden Pokerräume mit einem stetig wachsenden Spielerpool. Er bietet zahlreiche innovative Games und Features wie beispielsweise das patentierte Poker Rush Cash, All-In or Fold, Spin Gold, eine integrierte Staking-Funktion, SnapCam-Videomessaging, die Möglichkeit, die Karte einzusehen, PokerCraft und Smart HUD. All dies verschafft den Spielern unvergessliche Momente und sorgt für unvergleichlichen Spaß. Im November und Dezember 2020 ist GGPoker Gastgeber des WSOP Main Event und der WSOP Winter Circuit-Turnierserie.

Weitere Informationen über GGPoker finden Sie unter GGPoker.com und auf Facebook und Twitter.

