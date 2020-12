Düsseldorf (ots) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner spricht sich für engere diplomatische Beziehungen mit den USA in der Ära Joe Biden aus. "Unser Vorschlag ist, dass die Bundesregierung einen Austausch auf der Ebene des gesamten Kabinetts anbietet. Wir brauchen deutsch-amerikanische Regierungskonsultationen, wie wir sie mit anderen Ländern wie Frankreich, Israel oder China auch haben. Es sollte unser Interesse sein, neue diplomatische Vertretungen in den USA zu gründen. Konsulate und Goethe-Institute sollte es nicht nur an der Ost- und der Westküste geben, sondern auch in den Staaten des mittleren Westens, wo Trump seine Unterstützer hatte", sagte Lindner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online/Freitag). Niemand wisse, was in vier Jahren in den USA passiere. "Wir müssen das Fenster der vier Jahre Biden nutzen." Lindner sprach sich für eine engere Handelspolitik mit den USA aus. "Wir haben es bisher nicht einmal hinbekommen, das Abkommen mit Kanada im Bundestag zu bestätigen, während in Asien der größte Freihandelsraum der Welt entstanden ist", betonte der FDP-Politiker.



