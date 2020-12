Nahrungsergänzungsmittel (NEM) können eine COVID-19-Erkrankung weder verhindern noch heilen, so das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Trotzdem versuchen einige Online-Anbieter die Unsicherheit in der Bevölkerung auszunutzen und den Umsatz ihrer Produkte mit illegalen Werbeversprechen zu steigern, so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V....

