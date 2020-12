Hupfer folgt auf Claus-Jürgen Simon, der mehr als 35 Jahre für Plastics Europe Deutschland tätig war. In diese Zeit fallen der Aufbau des Stoffstrombildes Kunststoffe in Deutschland, des europäischen Zahlenwerkes The Circular Economy for Plastics oder des Reports Plastics - The Facts, die alle von ihm maßgeblich mitgestaltet wurden. Für diese und weitere Publikationen arbeitet der Geschäftsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...