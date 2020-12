DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Der US-Pharmakonzern Moderna hat mitgeteilt, dass sein Covid-19-Impfstoff das Potenzial habe, längerfristig Immunität zu verleihen. Moderna geht davon aus, bis Ende dieses Jahres 20 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten in den USA produzieren zu können. Pfizer kann derweil im laufenden Jahr voraussichtlich nur halb so viele Dosen ausliefern wie geplant und wies dazu auf Probleme in der Lieferkette hin. Im kommenden Jahr rechnet Pfizer aber weiter mit über einer Milliarde Dosen. Pfizer und der Partner Biontech wollten eigentlich bis Ende des Jahres 100 Millionen Impfdosen weltweit liefern. Nach den neuen Planungen werden es nur 50 Millionen sein.

TAGESTHEMA II

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat sich mit ihren Partnern auf eine Erhöhung der Fördermengen geeinigt. Ab Januar werde die zuletzt deutlich gekürzte Produktion um 500.000 Barrel pro Tag erhöht, teilte das kasachische Energieministerium nach einer Konferenz der Opec+-Mitglieder mit. Der Ölpreis war in der Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit mehr als 30 Jahren abgesackt. Die Opec und weitere Förderländer hatten sich daher im April verständigt, die Menge zu drosseln - derzeit täglich um 7,7 Millionen Barrel. Ursprünglich war geplant, ab Januar wieder knapp 2 Millionen Barrel am Tag mehr Öl zu fördern als derzeit.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +440.000 gg Vm zuvor: +638.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,10% gg Vm zuvor: +0,14% gg Vm 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.675,00 +0,16% Nasdaq-100-Indikation 12.511,50 +0,17% Nikkei-225 26.751,24 -0,22% Hang-Seng-Index 26.758,90 +0,11% Kospi 2.731,45 +1,31% Shanghai-Composite 3.442,88 +0,02% S&P/ASX 200 6.634,10 +0,28%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Allenfalls etwas auf die Stimmung drückt die Nachricht, dass von dem mit viel Hoffnung erwarteten Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech im laufenden Jahr wohl nur halb so viele Dosen ausgeliefert werden können wie geplant. An der Wall Street hatte die Nachricht dafür gesorgt, dass die Indizes deutlich zurückkamen. Der koreanische Kospi markiert dessen ungeachtet das vierte Rekordhoch in Folge. Die Anleger setzten weiter auf eine globale Konjunkturerholung dank der entwickelten Impfstoffe. Für Zuversicht sorgten auch solide ausgefallene Leistungsbilanzdaten des Landes, berichten Teilnehmer. SK Hynix profitieren weiter von einem optimistischeren Szenario für die Halbleiterindustrie und verteuern sich um 3,1 Prozent. Für Samsung Electronics geht es ähnlich stark aufwärts. In Hongkong und Schanghai geht die Sorge vor einem auch unter dem neuen Präsidenten Joe Biden angespannten Verhältnis Chinas zu den USA um, nachdem das US-Repräsentantenhaus eine Gesetzesvorlage gebilligt hat, die chinesischen Unternehmen ein Delisting an US-Börsen androht. Rohstoffaktien in Australien gingen nach ihrer Rally am Donnerstag mit weiteren Gewinnen aus dem Tag. BHP legten um 0,5 und Rio Tinto um 1,2 Prozent zu. Hintergrund der Rally waren Eisenerzpreise auf Siebenjahreshochs. Am Berichtstag legt der Eisenerzpreis weiter zu, auch der Kupferpreis zieht an. Rückenwind für die Rohstoffaktien kommt aber auch von den um bis zu 2 Prozent steigenden Ölpreisen.

US-NACHBÖRSE

Pfizer und Biontech gaben noch etwas weiter nach, nachdem sie zum Ende des regulären Handels etwas stärker unter Druck geraten warenmit der nachricht über eine in diesem Jahr geringere Impfstoffauslieferung als geplant. Nach Abschlägen von bis zu 2 Prozent im regulären Handel gaben Pfizer auf Nasdaq.com um weitere 0,3 und Biontech um 0,4 Prozent nach. Moderna, das Unternehmen steht mit einem eigenen Impfstoff ebenfalls in den Startlöchern, büßten 0,6 Prozent ein. Das Papier des Waffenherstellers Smith & Wesson Brands stieg um 1,9 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Verdopplung des Umsatzes in seinem zweiten Quartal berichtet und einen Gewinnanstieg von 1,3 auf 52,2 Millionen Dollar. Für Ollie's Bargain Outlet ging es dagegen um gut 9 Prozent südwärts. Die Discounter-Kette hatte mit ihren Drittquartalszahlen gleichwohl die Analystenerwartungen übertroffen. Allerdings blieb Ollie's einen Ausblick schuldig. Ulta Beauty verbilligten sich um 3,5 Prozent. Die Kosmetikkette schlug mit ihrem Gewinn auf bereinigter Basis zwar die Konsensschätzung des Marktes, verfehlte sie aber beim Umsatz. Cloudera verteuerten sich um 8,5 Prozent. Der Cloud-Experte für Unternehmensdaten steigerte den Umsatz um 10 Prozent und damit stärker als erwartet und auch der Gewinne überraschte positiv. Daneben kündigte Cloudera eine Erhöhung seines Aktienrückkaufprogramms um 500 Millionen Dollar an. Marvell Technology enttäuschte mit der Umsatzentwicklung. Die Aktie des Herstellers von Halbleiterprodukten gab um 6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.969,52 0,29 85,73 5,01 S&P-500 3.666,72 -0,06 -2,29 13,49 Nasdaq-Comp. 12.377,18 0,23 27,82 37,94 Nasdaq-100 12.467,13 0,09 10,72 42,76 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 973 Mio 997 Mio Gewinner 2.034 1.870 Verlierer 1.083 1.251 unverändert 101 90

Gut behauptet - Das Gros der Gewinne konnte nicht bis zum Handelsende gehalten werden, nchdem eine halbe Stunde vor Handelsende Pfizer mitgeteilt hatte, im laufenden Jahr lediglich die Hälfte an Impfdosen auszuliefern als zuvor geplant. Die Pfizer-Aktie verlor 1,7 Prozent, die des Partners Biontech 2 Prozent. Boeing kletterten um 6 Prozent befeuert davon, dass Ryanair 75 Maschinen bei dem Flugzeugbauer bestellen will. Walgreens Boots Alliance verteuerten sich um 7,5 Prozent. Die Apothekenkette hat eine Plattform gestartet, auf der werbende Einzelhändler mit Personendaten verknüpft werden und gezielte Ansprachen möglich sein sollen. Costco Wholesale gaben um 2,5 Prozent nach. Die Großhandelskette übertraf mit dem Erstquartalsumsatz die Analystenerwartung knapp. Die Modeholding PVH wies zwar unter den Vorjahreswerten liegende Gewinne und Umsätze aus, die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen. Die Aktie gewann 5,8 Prozent. Okta rückten um 5,3 Prozent vor. Der Experte für elektronische Zugriffsverwaltung schnitt in seinem dritten Quartal unerwartet gut ab. Facebook verloren 2 Prozent. Offenbar wird das soziale Netzwerk demnächst mit mindestens zwei Kartellklagen konfrontiert, eine ausgehend von 40 US-Bundesstaten, eine andere von seiten der US-Regierung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -2,0 0,17 -105,4 5 Jahre 0,39 -2,2 0,42 -153,0 7 Jahre 0,66 -1,8 0,68 -158,5 10 Jahre 0,91 -2,6 0,93 -153,7 30 Jahre 1,66 -3,2 1,69 -141,2

Bei den US-Anleihen zeigte sich nach den jüngsten Verlusten eine Stabilisierung. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank bei steigenden Notierungen um 2,6 Basispunkte auf 0,92 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:36 % YTD EUR/USD 1,2155 +0,1% 1,2144 1,2121 +8,4% EUR/JPY 126,25 +0,1% 126,14 126,51 +3,6% EUR/GBP 0,9025 -0,0% 0,9028 0,9054 +6,6% GBP/USD 1,3468 +0,1% 1,3452 1,3387 +1,6% USD/JPY 103,86 +0,0% 103,86 104,38 -4,5% USD/KRW 1083,17 -0,8% 1092,31 1094,41 -6,2% USD/CNY 6,5328 -0,2% 6,5429 6,5581 -6,2% USD/CNH 6,5211 -0,2% 6,5339 6,5475 -6,4% USD/HKD 7,7508 -0,0% 7,7511 7,7518 -0,5% AUD/USD 0,7434 -0,0% 0,7437 0,7427 +6,1% NZD/USD 0,7067 -0,1% 0,7074 0,7074 +5,0% Bitcoin BTC/USD 19.329,25 -0,8% 19.486,75 19.201,00 +168,1%

Der Dollar zeigte weiter Schwäche, der Dollar-Index gab um weitere 0,5 Prozent nach. Zum einen ist der Dollar wegen der positiven Impfstoffnachrichten als vermeintlich sicherer Währungshafen derzeit nicht gefragt, daneben leidet er unter steigenden Inflationserwartungen in den USA. Der Euro kostete im späten US-Handel 1,2146 Dollar gegenüber 1,2089 am Mittwochabend. Zwischenzeitlich lag das neue Zweieinhalbjahreshoch bei 1,2176 Dollar. Der Euro profitiere derzeit von Hoffnungen auf eine Einigung der EU im Streit um den Wiederaufbaufonds, so die Analysten der Unicredit.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,18 45,64 +1,2% 0,54 -17,6% Brent/ICE 49,42 48,71 +1,5% 0,71 -18,4%

December 04, 2020 01:57 ET (06:57 GMT)

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Die Ölpreise liefen nach oben, beflügelt von Kreisemeldungen, dass die Opec+ ab dem kommenden Monat eine Fördererhöhung von lediglich 500.000 Barrel pro Tag vereinbaren wird. Im Vorfeld waren dagegen schon Szenarien gespielt worden von bis zu 2 Millionen Barrel. Zum Vergleich: Bislang galt für die Opec+ eine Vereinbarung auf einer Förderkürung von 7,7 Millionen täglich. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 45,68 Dollar. IM siatich dominierten Geschäft am Freitag ziehen die Preise weiter an um bis zu 2 prozent, nachdem der Opec+-Beschluss mittlerweile offiziell ist.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.842,73 1.841,50 +0,1% +1,23 +21,4% Silber (Spot) 24,16 24,10 +0,3% +0,06 +35,4% Platin (Spot) 1.047,70 1.034,08 +1,3% +13,63 +8,6% Kupfer-Future 3,52 3,48 +1,0% +0,04 +24,4%

Der Goldpreis setzte seine jüngste Rally fort und gewann weitere 0,6 Prozent auf 1.841 Dollar je Feinunze. Treiber waren weiter der fallende Dollar und steigende Inflationserwartungen in den USA.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- In den USA sind die meisten Neuinfektionen an einem Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden landesweit mehr als 210.000 neue Fälle registriert. Die Zahl der Toten erreichte mit 2.907 ebenfalls einen der höchsten bisher gemeldeten Werte.

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 23.449 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das waren rund 640 mehr als am Freitag vor einer Woche.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise lagen im November 3,3 Prozent über Vorjahr. Erwartet wurde ein Anstieg von 2,5 Prozent.

POLITIK USA

Der US-Kongress will Präsident Donald Trump bei seinen Plänen für einen Truppenabzug aus Deutschland ausbremsen. In einem Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2021 heißt es, die Truppenstärke in Deutschland dürfe erst 120 Tage nach Vorlage eines umfassenden Berichts zu den Auswirkungen eines solchen Abzugs unter 34.500 Soldaten abgesenkt werden.

POLITIK USA

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den renommierten Corona-Experten Anthony Fauci zu seinem obersten medizinischen Berater machen.

USA/CHINA

Die USA verhandeln mit der in Kanada festsitzenden Huawei-Finanzchefin über einen Deal, der Meng Wanzhou die Rückkehr von Kanada nach China erlauben würde. Im Gegenzug müsste die Managerin sich in einem Strafverfahren, das Pekings Beziehungen zu den USA und Kanada belastet hat, schuldig bekennen, wie informierte Personen sagten. Die Managerin war bereits 2018 auf Grundlage eines US-Haftbefehls in Vancouver festgenommen worden und ist inzwischen unter strengen Auflagen freigekommen, darf das Land aber nicht verlassen. Die US-Behörden werfen der ältesten Tochter des Huawei-Firmengründers Ren Zhengfei Bankbetrug im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangten ihre Auslieferung in die USA.

