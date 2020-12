Anleger von Aurora Cannabis hatten in diesem Jahr wenig Freude an ihrem Investment. Doch die Aktie könnte noch viel tiefer fallen, glaubt ein Analyst - dabei hatte es jüngst erst noch Hoffnung für Aktienbesitzer gegeben.? Aurora Cannabis mitten in Erholungsrally? Analyst rät zum Kauf oder Shorten der Aktie? Gründe für einen AktiencrashMehr als 50 Prozent hat die Aurora Cannabis-Aktie in diesem Jahr an der NYSE verloren - zwischenzeitlich rutschte der Aktienpreis sogar unter 4 US-Dollar. ...

