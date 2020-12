DJ Altmaier hat "keine Schuldenpanik"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist durch die wachsenden Staatsschulden in der Corona-Krise nicht beunruhigt. "Wir haben keine Schuldenpanik", sagte Altmaier der Wirtschaftswoche. Die Regierung könne derzeit "zu relativ günstigen Konditionen Geld aufnehmen. Aber die Verpflichtungen haben stets Folgen für die Spielräume der nachfolgenden Regierungen und die Lasten für künftige Generationen. Deshalb bleiben Nachhaltigkeit, Angemessenheit und Sparsamkeit geboten."

Sobald die Krise vorbei sei, "müssen wir sicher auch die Staatsausgaben überprüfen, dürfen auch Einsparungen nicht ausschließen", sagte Altmaier. Er betonte aber auch: "Die Schuldenbremse stelle ich ganz bewusst nicht zur Disposition."

Trotz der hohen Kosten der Pandemiebewältigung sprach sich Altmaier aber gegen Steuererhöhungen aus. "Jegliche Steuererhöhung wäre Gift in der Krise. Daher lehne ich das entschieden ab", erklärte er. Weder eine Vermögenssteuer noch eine andere Verbrauchssteuer dürfe "die Last der Unternehmen in der Krise erhöhen". Debatten über höhere Steuersätze oder die Wiedereinführung der Vermögenssteuer verunsicherten den Mittelstand und hemmten Investitionen. "Deshalb brauchen wir Planbarkeit über die nächste Wahl hinaus", forderte der CDU-Politiker.

Mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will Altmaier zudem neu über steuerliche Erleichterungen für notleidende Unternehmen verhandeln. "Die Eigenkapitaldecke der Unternehmen darf nicht weiter geschwächt werden, die Ausweitung des Verlustrücktrags ist dafür ein geeignetes Stärkungsmittel", erklärte er.

