Die aktuell längste Serie: Callaway Golf mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 21.70%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag Ibu-Tec mit 9,52% auf 36,80 (2075% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 24,32%) vor BT Group mit 7,88% auf 1,53 (209% Vol.; 1W 8,07%) und Vapiano mit 5,82% auf 0,31 (106% Vol.; 1W -5,79%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -14,63% auf 0,05 (5% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -35,06%), European Lithium mit -7,43% auf 0,03 (58% Vol.; 1W -3,57%), TUI AG mit -5,44% auf 5,04 (311% Vol.; 1W -12,92%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (2406,55 Mio.), Novo Nordisk (2270,19) und Snapchat (2049,15). Umsatzausreisser nach oben ...

