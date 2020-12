DJ Spahn appelliert an Eigenverantwortung in der Weihnachtszeit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, verantwortungsvoll mit den über die Weihnachtszeit geplanten Lockerungen der derzeitigen Beschränkungen umzugehen. Ob die Maßnahmen richtig seien, "das liegt am Ende an uns allen", betonte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. "Alles, was erlaubt ist, irgendwie ausnutzen, ist ja jetzt nicht das, was uns sicher durch diese Krise bringt."

Natürlich solle Weihnachten in der engeren Familie möglich sein, aber für große Familientreffen sei es "eben dieses Jahr nicht die richtige Zeit". Die Frage sei: "Helfen immer mehr Regeln, oder hilft nicht besser auch ein gemeinsames Bewusstsein." Das Bürgerinnen und Bürger von sich aus gesagt hätten, sie achteten aufeinander und passten aufeinander auf, habe Deutschland bisher gut durch die Krise gebracht. "Und das gilt eben auch an Weihnachten."

Spahn verteidigte die von Bund und Ländern vereinbarte Strategie, betonte aber auch die Notwendigkeit für verschärfte Maßnahmen in Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen. Er sei dafür, "dass das so, wie es vereinbart ist, lageangepasst passiert". Wo es hohe Infektionslagen gebe, seien "unbedingt zusätzliche Maßnahmen zur Kontaktreduzierung" nötig. Dies müsse aber nach der Infektionsdynamik vor Ort entschieden werden.

Der Gesundheitsminister wies zudem Kritik von Patientenschützern zurück, die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen seien immer noch nicht ausreichend beispielsweise mit FFP2-Schutzmasken versorgt. 90.000 Pakete gingen an 30.000 Pflegeeinrichtungen mit solchen Masken. "Das wird umgesetzt, aber 90.000 Pakete verschicken, geht eben nicht an einem Tag." Mit Blick auf die Impfstoffverteilung betonte Spahn, Deutschland und Frankreich hätten wie Großbritannien national Impfstoffe kaufen und zulassen können, hätten aber gesagt, man mache dies nur mit allen EU-Staaten.

