Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern haben keine Transaktionen am Primärmarkt stattgefunden, so die Analysten der Helaba.In den nächsten Tagen dürfte es nur noch zu einzelnen Transaktionen kommen.Die Aktivitäten am Primärmarkt dürften weiter nachlassen, da immer mehr Emittenten ihre Bücher für dieses Jahr schließen würden. In der Pipeline würden momentan keine angekündigten Transaktionen stecken, möglicherweise könnte noch ein Bundesland nächste Woche mit einer langen Laufzeit vorstellig werden. Zu Beginn des Jahres 2021 würden die Analysten wieder mit einer schnellen Aufnahme der Geschäftstätigkeit rechnen. Vor allem die Europäische Kommission dürfte wieder mit großvolumigen Emissionen im Rahmen des SURE-Programms aktiv werden. (04.12.2020/alc/a/a) ...

