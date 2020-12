Der Aufsichtsrat von Daimler hat dem Vorstandschef Ola Källenius grünes Licht für ein mehr als 70 Milliarden Euro schweres Investitionspaket gegeben. Diese Summe will Daimler von 2021 bis 2025 in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen investieren, um insbesondere die Elektrifizierung und Digitalisierung voranzutreiben. Der größte Anteil der Investitionsvorhaben entfällt laut der Mitteilung ...

