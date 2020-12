München (ots) - Dieser Erfolg sollte den Deutschen Meister motivieren: ALBA Berlin hat beim bisherigen EuroLeague-Dritten Valencia ein starkes 100:92 erzielt. "Wir hatten nichts zu verlieren", so ALBA-Coach Aito Garcia Reneses nach dem zweiten Spiel in 3 Tagen. Der überragende Luke Sikma hatte eine "gute Energie" und "eine starke Team-Leistung" ausgemacht: "Wir sind aggressiv aufgetreten." Jayson Granger (17 Punkte) war froh, dass "meine Würfe endlich mal gefallen sind". Schon am Sonntag absolviert ALBA in Bayreuth sein 3. Spiel in 6 Tagen - ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport. Bereits um 14.45 Uhr startet die easyCredit BBL mit einem kompletten Spieltag am Nikolaus-Sonntag live.Marko Pesic hat seine Ankündigung im MagentaSport Podcast "Abteilung Basketball" umgesetzt und 2 Neue für den FC Bayern verpflichtet. "Wir haben ein paar personelle Probleme", monierte der FCB-Geschäftsführer am Dienstag. Die Amerikaner James Gist und D.J. Seeley sollen den FC Bayern nun bis zum Saisonende verstärken, dafür gehen Malcolm Thomas und T.J. Bray.Heute spielt der FC Bayern ab 20.15 Uhr gegen Khimki Moskau in der EuroLeague - der FCB kann sich mit einem Sieg gegen den Letzten Khimki wieder auf Platz 2 vorschieben. Am Sonntag steht ab 20.15 Uhr das BBL-Duell gegen BG Göttingen an.MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und der easyCredit BBL live.Basketball live bei MagentaSportFreitag; 04.12.20BBLAb 18.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Niners ChemnitzAb 20.15 Uhr: Hakro Crailsheim Merlins - BG GöttingenEuroLeagueAb 17.15 Uhr: Efes Istanbul - BaskoniaAb 18.45 Uhr: Kaunas - BarcelonaAb 20.15 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - Khimki MoskauAb 20.45 Uhr: Real Madrid - VilleurbanneSonntag, 06.12.20BBLAb 14.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg, MHP Riesen Ludwigsburg - Hakro Merlins, ratiopharm Ulm - RASTA VechtaAb 17.45 Uhr: Medi Bayreuth - ALBA Berlin, Syntainics MBC - Hamburg Towers, Niners Chemnitz - FRAPORT SkylinersAb 20.15 Uhr: FC Bayern München - BG Göttingen, Gießen 46ers - Brose Bamberg, s.Oliver Würzburg - Löwen BraunschweigPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4781821