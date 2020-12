Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 07.12.2020(Nr. 483) Produktionsindex, Oktober 2020Dienstag, 08.12.2020(Nr. 484) Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen (Gender Pay Gap, bereinigt und unbereinigt), Jahre 2018/2019(Nr. N 081) Digitales Lernen von Schülerinnen, Schülern und Studierenden, 1. Quartal 2020(Nr. 485) Geleistete Spenden aus der Einkommensteuerstatistik, Jahr 2016(50) Zahl der Woche: Gänsefleisch, Importe und Schlachtungen in Deutschland, Jahre 2019/2020Mittwoch, 09.12.2020(Nr. 486) Außenhandel, Oktober 2020(Nr. 487) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, November 2020(Nr. 488) Dienstleistungen, 3. Quartal 2020(Nr. 489) Arbeitskostenindex, 3. Quartal 2020(Nr. 490) Kulturfinanzbericht, Jahr 2020Donnerstag, 10.12.2020(Nr. 491) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), September 2020(Nr. 492) Inlandstourismus, Oktober 2020(Nr. 493) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Oktober 2020(Nr. 494) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, 3. Quartal 2020(Nr. 495) Bildungsfinanzbericht, Jahr 2020Freitag, 11.12.2020(Nr. 496) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, November 2020(Nr. 497) Studierende (Schnellmeldungsergebnisse), Wintersemester 2020/21(Nr. 498) Stromeinspeisung, 3. Quartal 2020(Nr. 499) Durchschnittserlöse der Energieversorgungsunternehmen bei der Abgabe und Strom und Gas, Jahr 2019(Nr. 500) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 46. Kalenderwoche 2020 (12.00 Uhr)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4781903