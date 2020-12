DJ Bund verbessert Erfolgsbeteiligung für Mitarbeiter von Startups

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will den Startup-Standort Deutschland für Fachkräfte attraktiver machen und ihnen eine Vermögensbeteiligung an den Jungunternehmen erleichtern. Die Ministerien Finanzen und Wirtschaft haben sich dazu auf einen Gesetzentwurf geeinigt, mit dem die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen verbessert werden sollen. Die Regelungen für das Fondsstandort-Gesetz müssten noch im Kabinett verabschiedet werden und sollen voraussichtlich Mitte 2021 in Kraft treten, hieß es aus dem Wirtschaftsressort.

"Gerade die besten Köpfe sind die entscheidende Ressource zum Erfolg", erklärte der Beauftragte für Digitale Wirtschaft und Start-ups der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU). "Um diese Talente zu gewinnen, ist eine Erfolgsbeteiligung zwingend. Die Möglichkeiten dafür liefern wir nun."

Ausland nutzt das Instrument schon lange

Im Ausland ist die Mitarbeiterbeteiligung sehr beliebt, um qualifizierte Fachkräfte auch ohne hohes Einstiegsgehalt anzulocken. In Deutschland mussten Startup-Mitarbeiter derartige Vorteile bislang jedoch sofort versteuern und nicht erst beim Verkauf der Unternehmensanteile. Der Bundesverband Deutsche Startups hat die Bedingungen deswegen schon lange als besonders unattraktiv und den Standort als kaum konkurrenzfähig kritisiert.

Um das zu ändern, soll laut Gesetzentwurf des Finanzministeriums ab 1. Juli 2021 der steuerfreie Höchstbetrag für Vermögensbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro jährlich angehoben werden. Auch sollen Vorteile aus einer Mitarbeiterbeteiligung künftig nachgelagert besteuert werden. Damit müssen Beschäftigte die Steuerlast erst beim Verkauf der Unternehmensanteile beziehungsweise spätestens nach zehn Jahren begleichen. In vielen Fällen soll die Steuerlast zudem auf fünf Jahre verteilt werden. Verliert der eingeräumte Anteil zwischenzeitlich an Wert, müssen Beschäftigte in diesem Umfang keine Steuern bezahlen.

Bis zu 585 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen

Zudem soll die Aufsicht weniger bürokratisch und Vorgänge stärker digitalisiert werden. Die Angebotspalette der Fondsanbieter wird ausgeweitet: Es werden offene Infrastruktur-Investmentvermögen und geschlossene Master-Feeder-Konstruktionen eingeführt. Geschlossene Fonds können die Rechtsform des Sondervermögens für professionelle und semiprofessionelle Anleger nutzen. Künftig soll nicht nur die Verwaltung von Investmentfonds, sondern auch die von Wagniskapitalfonds von der Umsatzsteuer befreit werden.

Das Finanzministerium rechnet damit, dass die Reform im kommenden Jahr zu Steuermindereinnahmen von 200 Millionen Euro führt, 2022 dann zu 455 Millionen Euro weniger. Spätestens ab 2023 sollen es jährlich rund 585 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen sein, wobei der Großteil der Verluste (208 Millionen Euro) auf die Gemeinden entfällt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2020 04:29 ET (09:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.