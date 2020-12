ERG steigt mit diesem Vertrag in den deutschen Großanlagen-Markt ein. Die Photovoltaik-Kraftwerke befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium und sollen in Ostdeutschland entstehen.Die ERG Development Germany GmbH & Co. KG. hat eine Entwicklungsvereinbarung mit der Aream Advisory GmbH geschlossen. Es sehe die Entwicklung eines Photovoltaik-Portfolios mit rund 600 Megawatt Gesamtleistung in Ostdeutschland vor, teilten die Aream Group am Freitag mit. Alle Projekte befänden sich in einem frühen Stadium. ERG steigt mit der Entwicklungsvereinbarung in den deutschen Photovoltaik-Markt für Großanlagen ...

