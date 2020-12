Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Tendenz, dass sich das Marktgeschehen im Bankensegment in ruhigen Bahnen bewegt, setzte sich auch am Donnerstag fort, so die Analysten der Helaba.Der ITRAXX Senior Financials pendele mehr oder weniger um die 58er Marke. Auch beim Bankenindex des STOXX 600 hätten sich die Kursausschläge in Grenzen gehalten. Durch Banco BPM sei ein 10-jähriger Bond mit einem Emissionsvolumen von 350 Mio. EUR erfolgreich platziert worden. Auch die Illimity Bank (ein italienisches Banken-Start-up) sei mit einer 300 Mio. EUR schweren Senior-Unsecured-Tranche (Laufzeit drei Jahre, Bücher über 1 Mrd. EUR) aktiv gewesen. ...

