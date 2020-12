DGAP-News: STARK Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

STARK Deutschland GmbH: Klimaneutral im Stromverbrauch Dank sauberer Energie im Netzwerk / STARK Deutschland betreibt über 95 Prozent der 220 Niederlassungen mit Ökostrom (News mit Zusatzmaterial)



04.12.2020 / 11:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMELDUNG Offenbach/Main, 04. Dezember 2020 Klimaneutral im Stromverbrauch Dank sauberer Energie im Netzwerk STARK Deutschland betreibt über 95 Prozent der 220

Niederlassungen mit Ökostrom STARK Deutschland ist das Dach für elf starke Marken im Baustoff-Fachhandel - ein Netzwerk führender Generalisten und Spezialisten für Baustoffe. In über 220 Niederlassungen in ganz Deutschland erhalten Profis auf dem Bau und im Handwerk ein breites Sortiment von über 30.000 Produkten und fachgerechte Beratung. Nachhaltigkeit ist dabei Teil der Unternehmensstrategie. STARK Deutschland etabliert Nachhaltigkeitsprogramme über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, viele Produkte im Sortiment sind umweltzertifiziert. Seit September werden zudem nahezu alle Niederlassungen von STARK Deutschland mit Ökostrom betrieben.



STARK Deutschland richtet seine Strategie für die nächsten Jahre insbesondere auch auf das Zukunftsthema Nachhaltigkeit aus. Mit dem Motto "Wir sind Zukunftsbauer" will CEO Kåre O. Malo in diesem Bereich Standards setzen und Lösungen rund um Bau und Wohnumfeld mit Kunden und Partnern weiter vorantreiben: "Dem nachhaltigen Bauen gehört die Zukunft. Wir wollen es einfacher machen, damit sich unsere Kunden darauf konzentrieren können, ihre nachhaltigen Projekte umzusetzen. Als Marktführer gehen wir voran und stellen unter anderem zertifizierte Produkte zur Verfügung, die geschlossene Materialkreisläufe unterstützen. Die Versorgung unserer Niederlassungen mit Ökostrom ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. ", so Malo. Klimaneutralität im Stromverbrauch erreicht: 8.426 Tonnen CO2 ersetzt Nachhaltigkeit ist bei STARK Deutschland Programm. Das Unternehmen ist für Umweltschutz, Qualität und Arbeitsschutz dreifach ISO-zertifiziert. Auch für den Bezug von Ökostrom hat STARK Deutschland eine entsprechende Zertifizierung erhalten und erreicht für den Zeitraum vom 01. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021 durch den Einsatz von 19.887.000 kWh Ökostrom Klimaneutralität im berechneten Stromverbrauch. Bei der Erzeugung dieser Strommenge werden insgesamt ca. 8.400 Tonnen CO2 weniger freigesetzt als bei einer Stromerzeugung durch traditionelle Energiequellen. Alle Ökostrom-Herkunftsnachweise stammen aus nachhaltigen Anlagen, die die gesetzlich vorgesehenen Umweltstandards erfüllen und die an das europäische Stromnetz angeschlossen sind. Die Inhaber der jeweiligen Anlagen betreiben keine Atom- oder Kohlekraftwerke Zukunftsbauer: Gemeinsam mit Kunden und Lieferanten den Hebel umlegen "Der Bezug von Ökostrom für unser Niederlassungsnetzwerk ist ein weiterer Aspekt unserer zukunftsfähigen Wertschöpfungskette, von der in erster Linie auch unsere Kunden profitieren: Das umfangreiche Sortiment an umweltzertifizierten Baumaterialien unterstützt unsere Kunden konkret bei der Umsetzung nachhaltiger Projekte.", erklärt Timo Kirstein, CSO bei Deutschlands Nummer 1 im Baustoff-Fachhandel. STARK Deutschland baut den Anteil an umweltzertifizierten Baustoffen im Portfolio kontinuierlich aus. Gemeinsam mit Kunden und Lieferanten arbeitet das Unternehmen daran, dass sich die Materialkreisläufe in der Bauwirtschaft und im Handwerk zunehmend schließen. STARK Deutschland hat sich wie die STARK Gruppe auf die Achtung des UN Global Compact verpflichtet und orientiert sich an deren Rahmen und Strategie für Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsprogramme der STARK Gruppe umfassen die gesamte Wertschöpfungskette: vom Rohstoffabbau, über die Logistik, den Bau bis zur Wiederverwertung der Rohstoffe, z.?B. Recycling. Bei der Beschaffung in Niedriglohnländern hat die STARK Gruppe eigene strenge Standards gesetzt. Als Baustoff-Fachhändler ist sich STARK Deutschland der Verantwortung bewusst, Bauen nachhaltiger zu gestalten. Denn: Der Bau- und Immobiliensektor ist ein starker Hebel in der Erreichung der Klimaschutzziele 2030. "Unsere natürlichen Ressourcen sind endlich. Wir müssen heute aktiv werden und den Hebel umlegen Richtung Klimaneutralität. Das schaffen wir nur gemeinsam im Netzwerk mit allen unseren Partnern der Baubranche.", macht Malo deutlich. Alles zur Nachhaltigkeitsstrategie auf www.stark-deutschland.de/nachhaltigkeit. STARK Deutschland GmbH ist der führende Baustoff-Fachhändler in Deutschland. In über 220 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 5.000 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von rd. 2 Mrd. Euro. Stark Deutschland verfügt über ein Netzwerk von 11 erfolgreichen Marken. STARK Deutschland ist Teil der internationalen STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen. Die STARK Gruppe ist ein führender Baustoff-Fachhändler in Nordeuropa und in sechs Ländern vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland. Weitere Informationen: www.stark-deutschland.de

Bilder: / Download / Download

/



Download /////// Download Unsere Vertriebsmarken: Balzer Gruppe Dämmisol Baustoffe GmbH Dr. Sporkenbach GmbH Fliesen Discount GmbH Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler STARK Deutschland GmbH / PLATTFORM Handwerker-Fachmarkt STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher Saxonia Baustoffe GmbH Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de Folgen Sie uns auch auf LinkedIn. Zeichenzahl: 4.120 Pressekontakt Dr. Katharina Janke STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main Katharina.Janke@stark-deutschland.de Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475 Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Klimaneutral im Stromverbrauch Dank sauberer Energie im Netzwerk



04.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de