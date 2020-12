Boca Raton, Fla. (ots/PRNewswire) - Das neue eCommerce-Angebot 'Clicklane' von Asbury Automotive, Virtual Retailing 2.0, ist nun landesweit für Händler verfügbar.Gubagoo - der führende Anbieter von digitalen Einzelhandel-, Dialoghandel-, Chat- und Messaging-Lösungen für Automobilhändler - gab eine leistungsstarke neue Version seiner branchenführenden Virtual Retailing-Plattform bekannt.Da der Online-Autoverkauf landesweit sprunghaft angestiegen ist, gab es für Autohändler noch nie eine überzeugendere Zeit, den digitalen Einzelhandel zu nutzen. Die Branche bewegt sich schnell von den ersten Anwendern zu dem Punkt, an dem eine breite Akzeptanz erreicht wird, da die Pandemie die Nachfrage der Händler nach Online-eCommerce-Tools beschleunigt hat.Gubagoos Virtual Retailing baut auf einer Dialoghandelsplattform auf und ist seit seiner Einführung im Jahr 2019 marktführend. Die Plattform ermöglicht es Kunden, ein Fahrzeug online zu kaufen und eine Lieferung an die eigene Haustür zu arrangieren.In Echtzeit bietet die neue Version datengesteuerte Trade-In-Werte, FIN-spezifische Finanz- und Versicherungsprodukte an, die auf den Fahrer personalisiert sind, und sie ist die einzige Einzelhandelsplattform, die einen Marktplatz für Autokredite mit mehr als 30 Kreditgebern einschließlich Online-Vertragsabschluss und -Unterschrift bietet."Der gesamte Prozess des Fahrzeugkaufs kann in der gleichen Zeit abgeschlossen werden, wie der Kauf von Lebensmitteln, und zwar online", sagte Brad Title, Geschäftsführer von Gubagoo. "Mit einem integrierten, nahtlosen Übergang zwischen Online- und In-Store-Händler kann nun jeder Händler, überall im Land, seinen Kunden das ultimative reibungslose Autokauferlebnis bieten."Die Asbury Automotive Group, eine der größten Händlergruppen des Landes, hat Clicklane, ihre vollständige eCommerce-Lösung auf den Markt gebracht, die auf Gubagoos Virtual Retailing 2.0-Plattform basiert. Die enge Zusammenarbeit zwischen Asbury und Gubagoo war der Schlüssel zu den Innovationssprüngen, die in dieser neuen Version gemacht wurden."Gubagoos neue Version von Virtual Retailing war die einzige Lösung, die unsere anspruchsvollen Standards für ein durchgehendes eCommerce-Erlebnis, das wir uns für Clicklane vorgestellt hatten, erfüllen konnte", sagte David Hult, Geschäftsführer von Asbury. "Ihre Ausführung und Unterstützung waren einwandfrei, und ihr Produkt ist auf jeden Fall ein Game-Changer."Die Presseveranstaltung von Asbury Automotive kann online gesehen werden: https://www.asburyauto.com/clicklane/watchVon Anfang an bestand Gubagoos Ansatz im automobilen eCommerce darin, sicherzustellen, dass die Kunden ein schnelles, unterhaltsames und einfaches Einkaufserlebnis genießen können.Gubagoos Virtual Retailing und Messaging-Tools ermöglichen es Händlern, Kunden in Echtzeit zu beobachten, zu betreuen und mit ihnen in Kontakt zu treten, sei es über Chat, Text, Messenger oder Videokonferenz. Die Bereitstellung von betreuter Online- und Offline-Hilfe ist der Schlüssel, um während der gesamten Kauferfahrung mit den Kunden in Verbindung zu bleiben."Websites sind im Großen und Ganzen kalt und einsam", sagte Title. "Kunden brauchen betreute Unterstützung ohne den Verkaufsdruck."Virtual Retailing 2.0 wurde im Rahmen des Automotive Analytics and Attribution Summit von Autor, Redner und Automotive Influencer Brian Pasch für Autohändler vorgestellt. In einem kürzlich erschienenen Podcast betonte Pasch, wie wichtig es ist, Kunden in Echtzeit bedienen zu können. Dies ist entscheidend für den Erfolg des digitalen Einzelhandels, anstatt "Leads zu verfolgen", nachdem Kunden die Website verlassen haben."Unsere Daten zeigen, dass Sie, wenn Sie einen Kunden betreuen und bedienen, während sie in Ihrem Online-Showroom sind, mehr Autos zu geringeren Kosten verkaufen", sagte Pasch.Viele Händler, die den virtuellen Einzelhandel von Gubagoo übernommen haben oder von einem anderen digitalen Einzelhandelsanbieter gewechselt sind, haben interessante Ergebnisse gesehen."Unsere Ergebnisse mit Virtual Retailing waren sehr überzeugend", so Nate Sato, Direktor für Digitales Marketing der Ken Garff Automotive Group. "Keine Frage - unsere Kunden lieben das Erlebnis und unser Team ist begeistert.""Eine komfortable, angenehme Erfahrung zu schaffen ist der Schlüssel, um die Herzen der Kunden zu gewinnen", fügte Title hinzu. "Wir freuen uns sehr, mit Händlern im ganzen Land zusammenzuarbeiten, um ihre Online-Strategie zukunftssicher zu machen. Mit Virtual Retailing 2.0 von Gubagoo können Händler eine deutliche Steigerung ihrer Online-Verkäufe erwarten."Für eine Demonstration der neuen Version von Virtual Retailing können Sie sich mit dem Team direkt auf Gubagoo.com unterhalten oder sich mit einer E-Mail ans Team wenden hello@gubagoo.com.Informationen zu GubagooGubagoo ist der führende Anbieter von Lösungen für den Dialoghandel und den Einzelhandel sowohl für Autohändler als auch für OEMs. Die Messaging-Plattform von Gubagoo, die von mehr als 7.000 Händlern weltweit und über 90 % der 150 führenden Händlergruppen in Amerika genutzt wird, verbindet Kunden über Live-Chat, Text, Video, Facebook Messenger und andere digitale Messaging-Kanäle sofort mit den Händlern und ermöglicht so für Händler die Abwicklung qualitativ hochwertiger Leads, Termine und Verkäufe.Gubagoos Virtual Retailing-Plattform bietet ein durchgehendes Einkaufserlebnis auf Händler-Websites. 