DJ Mehr Ausbildungsverhältnisse am Bau trotz Corona-Pandemie

Von Andreas Kißler

WIESBADEN/BERLIN (Dow Jones)--Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie hat sich der Bauausbildungsmarkt 2020 positiv entwickelt. Das zeigen neueste Zahlen der Sozialkassen der Bauwirtschaft, wie diese mitteilten. Nach einem leichten Rückgang neuer Ausbildungsverhältnisse im Jahr 2019 stiegen sie demnach im laufenden neuen Ausbildungsjahr um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 14.150 Ausbildungsverhältnisse an. Die Zahl aller Auszubildenden nahm mit einem Plus von 3,4 Prozent genauso stark zu, rund 41.000 junge Bauarbeitnehmer befänden sich in Ausbildung.

"Dies lag an einem regelrechten Schlussspurt am Ausbildungsmarkt", hieß es in einer Pressemitteilung. So seien insbesondere im Oktober und November noch zahlreiche Ausbildungsverträge geschlossen worden. Möglicherweise habe die Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie zu einem Aufschub der Vertragsabschlüsse geführt. Bis Ende September sei noch ein Rückgang der Bewerberzahlen sowie der Ausbildungsstellen zu verzeichnen gewesen.

Das große Angebot an Ausbildungsstellen sei auch ein Erfolg der umlagefinanzierten Ausbildungsförderung in der Bauwirtschaft, die alle Baubetriebe an der Finanzierung der Ausbildung beteilige und Ausbildungsbetriebe finanziell deutlich entlaste. Die hohe Zahl an Ausbildungsverträgen im sogenannten "5. Quartal" - also nach Beginn des Ausbildungsjahres - habe dann zu einem Anstieg der neuen Ausbildungsverhältnisse in der Bauwirtschaft geführt und dafür gesorgt, dass sich der Bauausbildungsmarkt erneut erheblich besser entwickelt habe als der Branchendurchschnitt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2020 04:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.