Engelhard ist ein international tätiger, forschender Pharma- und Markenhersteller von OTC-Arzneimitteln. 1872 aus der Rosen-Apotheke in Frankfurt am Main entstanden, hat das Unternehmen seit 1998 seinen Sitz in Niederdorfelden bei Frankfurt am Main und beschäftigt mehr als 470 Mitarbeiter. Zu den bekanntesten Produkten zählen Prospan, Sinolpan, Isla und Tyrosur. Vor Kurzem sind neu errichtete Verwaltungs- und Produktionsgebäude in Betrieb genommen worden. Die Produktion verteilt sich jetzt auf eine Fläche von 8.000 Quadratmetern und bietet Platz für den Aufbau von neuen Abfüll- und Verpackungsanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...