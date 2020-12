Linz (www.anleihencheck.de) - Der US-Dollar schwächelt auf breiter Front und verliert an Boden gegenüber anderen Währungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Woran liege das? Die aktuelle USD-Schwäche lasse sich fundamental begründen: Aufgrund des anscheinend kurz vor der Verabschiedung befindlichen Konjunkturpaketes seien die Inflationserwartungen zuletzt gestiegen. Man frage sich jetzt, warum dies plötzlich schlecht für den US-Dollar sein solle, wo doch fiskalpolitische Maßnahmen und steigende Inflationsraten sonst immer als positiv für eine Währung gedeutet würden. Man habe recht - solange die Währungshüter bereit seien, der steigenden Inflation mit aktiver Zinspolitik einen Riegel vorzuschieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...