Die Tesla-Aktie steigt und steigt! Heute geht es auf ein neues Allzeithoch - Tesla-Aktionäre können sich damit in den vergangenen sechs Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von satten 211% freuen und in der 1-Jahres-Betrachtung steht sogar ein Plus von 711% auf der Tesla-Kurstafel. Eine neue Analystenstudie könnte jetzt für erneut positive Stimmung bei der Tesla-Aktie sorgen....

