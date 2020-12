Der polnische Premierminister Mateusz Jakub Morawieck sagte am Freitag, dass Polen seine Position zum Haushaltsvorschlag der Europäischen Union nicht ändern werde, wie Reuters berichtete. "Wir sind nicht in der Lage, den EU-Haushalt zu akzeptieren, wenn an ihn rechtsstaatliche Bedingungen geknüpft sind", fügte Morawieck hinzu. Reaktion des Marktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...