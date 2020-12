Kaltenkirchen (ots) - In der aktuellen Ausgabe von IMTEST (Dez. 2020), dem Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat DIE MATRATZE von WELTBETT® im direkten Vergleich vor der Bodyguard von Bett 1 und der Emma One, den 1. Platz belegt. Nun ist also DIE MATRATZE von WELTBETT® die beste jemals getestete Matratze!Getestet wurden neben dem letzten Testsieger der Stiftung Warentest - "Bodyguard" von Bett 1 - und neben "Emma One", auch die meistverkauften Matratzen von Dänisches Bettenlager und IKEA, sowie die "Essential" der renommierten US-Marke CASPER, welche auf dem 5. Platz landete.Ab sofort kann DIE MATRATZE ab 179,00 EUR auf www.weltbett.de (http://www.weltbett.de) ohne Risiko, mit 111 Tagen Rückgaberecht und mit 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern zur sofortigen Lieferung bestellt werden.Auch alle anderen Größen von DIE MATRATZE kosten immer jeweils mindestens einen Euro weniger, als die gleich dimensionierten Matratzen von Bett 1 und Emma (Basis: UVP des Herstellers).Aus ökologischer Sicht ist DIE MATRATZE von WELTBETT® das einzige Produkt seiner Klasse, welches nach der Nutzung vom Hersteller zurückgenommen wird, um dort einen nachhaltigen Recyclingprozess zu durchlaufen. Aus alten Matratzen werden neue Kissen und Footer.Die physikalischen Tests sämtlicher im Heft 09/2020 getesteten Matratzen wurden im Auftrag von IMTEST durch das renommierte Testinstitut ErgoSupport in Kiel durchgeführt. Das Netzwerk dieses weltweit tätigen Instituts für Matratzentests prüft und bewertet regelmäßig auch im Auftrag der Stiftung Warentest.Pressekontakt:Weltbett GmbH Norbert BoehnkeBoschstrasse 16 Telefon: +49 172 943186724568 Kaltenkirchen E-Mail: presse@weltbett.deOriginal-Content von: Weltbett GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139253/4782396