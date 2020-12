München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Nur einmal jung und dann im Lockdown - was macht Corona mit der Jugend?Die Gäste:Ria Schröder (28, Juristin; Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand)Philipp Isterewicz (28, DJ und Radio-Moderator 1LIVE)Alexander Jorde (24, Krankenpfleger auf einer Intensivstation)Olaf Scholz (62, SPD, Bundesfinanzminister, Vizekanzler, Kanzlerkandidat der SPD)Sarah-Lee Heinrich (19, Studentin)Im Einzelgespräch:Franziska Schürken (17, Schülerin, macht im Jahr 2021 Abitur)Marcel Seidenzahl (21, Abschluss als Veranstaltungskaufmann; wurde wegen der Corona-Krise arbeitslos)Studium und Ausbildung gefährdet, Sport, Freizeit, Feiern mit Freunden verboten - die Jungen trifft die Corona-Krise hart. Viele Alte wollen das aber nicht hören. Bei "hart aber fair" diskutieren junge Menschen mit Vizekanzler Olaf Scholz über Lockdown-Frust und Zukunftssorgen!Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de (http://www.hart-aber-fair.de)) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de (http://www.hartaberfair.de) während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de (mailto:hart-aber-fair@wdr.de).Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4782389