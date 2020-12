Auf der hauseigenen Konferenz Re:invent 2020 hat das Amazon den neuen AWS-Dienst Monitron gezeigt, der Predictive Maintenance per KI für die Industrie ermöglichen soll. Nachdem Microsoft im Rahmen der SPS Connect mit dem Metrics Advisor ein ähnliches Konzept gezeigt hat, steigt nun also der nächste Silicon Valley Gigant in ein Geschäft ein, dass eigentlich nicht zu ihrer Kernkompetenz gehört. Damit sind beide Konzerne in den letzten Jahren jedoch gut mit dieser Taktik gefahren, wird man sich der Tatsache bewusst, dass AWS, also der Cloud-Dienst von Amazon, 2019 bereits 35,0 Milliarden Dollar Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...