=== M O N T A G, 14. Dezember 2020 *** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung gegen Daimler im Dieselverfahren, Karlsruhe *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:30 DE/Metro AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf *** - US/Electoral College, Wahl des künftigen US-Präsidenten und des Vizepräsidenten durch die 538 Wahlleute aus den Bundesstaaten *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Dezember - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D I E N S T A G, 15. Dezember 2020 *** 03:00 CN/Industrieproduktion November *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis und Strategie-Update (10:00 Online-Konferenz für Analysten; 13:30 Presse-Online-Konferenz), Düsseldorf *** 07:00 CH/CS Group, Investorentag (virtuell) 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Dezember) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q, Stockholm *** 08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate, A Coruna *** 10:00 DE/Metro AG, BI-PK (virtuell) 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Isra Vision AG, ao HV (online) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 16. Dezember 2020 *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November 09:00 DE/CDU, Parteitag, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Jahres-PK, Frankfurt *** 10:00 DE/Ifo-Präsident Clemens Fuest und Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser, PK zur Ifo-Konjunkturprognose, München *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 21- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Online-HV *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 14:00 DE/Medigene AG, Online-HV *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service und verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** - DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts - DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Refinitiv durch die London Stock Exchange, Brüssel D O N N E R S T A G, 17. Dezember 2020 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen November *** 08:00 CH/Handelsbilanz November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember *** 15:00 US/Moderna Inc, externes Expertengremium der Food and Drug Administration (FDA) entscheidet über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes *** - DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft F R E I T A G, 18. Dezember 2020 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Oktober *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Dezember *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Ratingüberprüfungen für Zypern (Moody's), Slowenien (Fitch) ===

