In Australien und Neuseeland haben verschiedene Behörden mehrere E-Vorhaben gestartet. Dabei geht es hauptsächlich um E-Busse, aber teilweise auch die Dienstfahrzeuge der Behörden selbst. So hat der Verkehrsminister des australischen Bundesstaats New South Wales (NSW), Andrew Constance, angekündigt, dass bis 2030 alle Busse in dem Bundesstaat komplett auf Elektroantriebe umgestellt werden sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...