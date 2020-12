Der EUR/USD peilt weiterhin die Marke von 1,2200 in (sehr) naher Zukunft an - Die überkauften Bedingungen lassen eine Korrektur vermuten - Der EUR/USD erhält Gebote und verlängert die Rallye bis in die Nähe der Marke von 1,2200, wo der Handel zuletzt im April 2018 stattfand. Die positive Haltung des EUR/USD bleibt unverändert und lässt zumindest ...

