Der Re-Start lässt weiter auf sich warten: So gab der weltgrößte Kreuzfahrtanbieter Carnival bekannt, dass alle verbleibenden Reisen bis Ende Februar 2021 abgesagt werden. Grund seien die gestiegenen die Covid-19-Fälle, die in den USA unaufhörlich ansteigen. Die Carnival-Aktie setzt dennoch im frühen US-Handel ihren Höhenflug fort.Konkret sagte Carnival, dass keine Schiffe im Februar 2021 ab Miami, Port Canveral und Galveston auslaufen werden. Eigentlich sollte es ab 31. Januar in kleinen Schritten ...

