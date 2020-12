Eigentlich hatte Google die Sicherheitslücke in einer Android-Library schon im April geschlossen. Weil viele App-Entwickler das Update jedoch nicht einsetzen, findet sich die Lücke noch immer auf mehreren hundert Millionen Android-Geräten. Das Sicherheitsunternehmen Check Point hat 14 Android-Apps identifiziert, in denen sich eine schwerwiegende Sicherheitslücke befindet. Insgesamt wurden die betroffenen Apps fast 850-mal heruntergeladen. Die Lücke selbst befindet sich in einer Google-Bibliothek Namen Play Core Library. Google hat die Sicherheitslücke bereits im April 2020 gestopft. Allerdings verwenden die betroffenen Apps nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...