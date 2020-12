Die ersten Photovoltaik-Anlagen laufen nach 20 Jahren am 1. Januar 2021 aus dem EEG. Noch gibt es keine Anschlussregelung und es ist noch unklar, ob die EEG-Novelle rechtzeitig beschlossen wird. Deswegen haben verschiedene Organisationen ein Hinweispapier für die betroffenen Betreiber veröffentlicht.Am 1. Januar 2021 endet die EEG-Förderung für die ersten Photovoltaik-Anlagen in Deutschland nach 20 Jahren. Mit der EEG-Novelle 2021 will das Bundeswirtschaftsministerium nach eigener Auffassung Rechtssicherheit und eine Anschlussregelung für den Weiterbetrieb dieser sogenannten Ü20-Anlagen schaffen. ...

