Bei der Erschließung von neuen Geschäftsfeldern schreitet das Technologieunternehmen LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000; WKN: 645000) konsequent voran. Wie die Firma aus Garbsen bei Hannover mitteilte, ging am Donnerstag die erste Reinraumfabrik für die Produktion von Spezialglaskomponenten an den Start. In der neuen Anlage sollen Mikrobauteile und Komponenten im Rahmen der LIDE-Technologie Komponenten aus Dünnglas für die Halbleiter- und Elektronikindustrie gefertigt werden.Das von den Niedersachsen entwickelte Laser Induced Deep Etching-Verfahren (LIDE) macht die präzise Bearbeitung von dünnsten Glasschichten möglich, ohne dass es hierbei zu Beeinträchtigungen bei der Oberfläche kommt. Mit dem neuartigen Verfahren können Bauteile, die vor allem in der Mikroelektronik-Industrie benötigt werden, gegenüber herkömmlichen Verfahren in der Regel deutlich schneller und effizienter produziert werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...