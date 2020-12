In der zweiten Reihe spielt die Musik, hat sich unsere Nicole heute gedacht und unsere beiden Profis Jürgen und Mick zur 3er Zoom-Konferenz geladen. Dabei geht es auch um die Verzögerung bei der Auslieferung des neuen Corona-Impfstoffes von Biontech. Sind da Kursverluste zu erwarten? Bei den Neuaufnahmen in den SDAX wird heute ein Blick auf Westwing geworfen, während Siemens Energy neu in den MDAX aufgenommen wird. Zahlen gab es derweil von Okta, Splunk, Momo, Zscaler und Snowflake. Wie sind diese ...

