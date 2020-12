Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 17. Januar 2021, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstHier bin ich, Herr!Aus der Gemeinde Heilig Kreuz in BensheimDie Bibeltexte des heutigen Sonntags berichten von der Berufung der ersten Jünger durch Jesus. Pfarrer Heinz Förg erläutert, was es bedeutet, heute in der Nachfolge Jesu zu leben.Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Mitgliedern des Jungen Vokalensembles St. Georg Bensheim unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer*innen und Mitfeiernden bis 15 Uhr unter der Nummer 0700 14141010 (6 ct./min. Festnetz Dt. Telekom, abweichender Mobilfunktarif) Gesprächspartner*innen der Gottesdienstgemeinde telefonisch erreichen. Weitere Informationen gibt es aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4782705