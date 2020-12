Im vergangenen Jahrgab Mary Kay Inc., ein Unternehmen, das international führend auf dem Gebiet der unternehmerischen und sozialen Verantwortung ist, bekannt, dass sich das Unternehmen mit The Nature Conservancy zusammengeschlossen hat, um die Fischerei in Texas und den Golf von Mexiko zu schützen. Mary Kay ist stolz darauf, bekanntzugeben, dass das Unternehmen diese Partnerschaft mit The Nature Conservancy ausgeweitet hat, um die Wasserwege und die dort heimischen Tierarten auf der ganzen Welt zu schützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201204005454/de/

The Nature Conservancy richtet in Partnerschaft mit Mary Kay einen Wasserfonds ein, da Spanien mit Wasserknappheit und Herausforderungen bei der Wasserqualität konfrontiert ist. (Bildnachweis: Ken Geiger)

"Alles Leben auf der Erde begann in unseren Ozeanen und hängt von ihnen ab", sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay. "Wasser ist die wertvollste Ressource auf unserem Planeten, und es ist wichtig, dass wir unseren Teil zum Schutz dieser Ressource beitragen. Als wir im vergangenen Jahr begannen, unsere Partnerschaft mit The Nature Conservancy auszubauen, konzentrierten wir uns auf die Wasserwege rund um unseren Heimatstaat Texas. Aber wir sind ein globales Unternehmen, und wir wussten, dass der Unterstützungsbedarf weit über den Golf von Mexiko hinausgeht. Wir freuen uns, die Ökosysteme und die Erhaltung der biologischen Artenvielfalt weltweit voranzutreiben."

The Nature Conservancy wurde 1951 gegründet und ist die führende Naturschutzorganisation, die weltweit für den Schutz von ökologisch wichtigem Land und Wasser für Natur und Menschen arbeitet. Die Methoden der Conservancy basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind auf pragmatische, möglichst effektive Lösungen für die dringendsten Bedrohungen der Natur ausgelegt.

Die Schutzprogramme sind so umfangreich und vielfältig wie die Meereslebewesen, die sie schützen sollen. Über das texanische Fischereiprogramm hinaus wird Mary Kay die Naturschutzorganisation The Nature Conservancy auch im Rahmen der folgenden Programme unterstützen:

Australien: In Nordaustralien wird Mary Kay mit indigenen Gemeinden zusammenarbeiten, um die Rolle der Frauen im Umweltschutz zu stärken, u. a. durch die Weiterentwicklung einer gemeindebasierten und nachhaltigen räumlichen Entwicklung, durch die Zusammenarbeit mit Regierungs- und Nichtregierungspartnern, um die Einführung von Naturschutz-Tools zu fördern, und durch die Einrichtung eines Frauen-Camps an der Fish River Station, einem 445.000 Morgen großen Gebiet im Northern Territory.

In Nordaustralien wird Mary Kay mit indigenen Gemeinden zusammenarbeiten, um die Rolle der Frauen im Umweltschutz zu stärken, u. a. durch die Weiterentwicklung einer gemeindebasierten und nachhaltigen räumlichen Entwicklung, durch die Zusammenarbeit mit Regierungs- und Nichtregierungspartnern, um die Einführung von Naturschutz-Tools zu fördern, und durch die Einrichtung eines Frauen-Camps an der Fish River Station, einem 445.000 Morgen großen Gebiet im Northern Territory. Neuseeland: In Neuseeland werden sich Mary Kay und The Nature Conservancy mit den indigenen Völkern für eine nachhaltige Aquakultur einsetzen, u. a. durch die Unterstützung der Umsetzung von Wiederaufbaumaßnahmen im Hauraki-Golf von Auckland zum Wiederaufbau der wildlebenden Muschelpopulationen und die Einrichtung eines Challenge-Fonds zur Förderung einer stärkeren wohltätigen Unterstützung für die Erhaltung wildlebender Tiere.

In Neuseeland werden sich Mary Kay und The Nature Conservancy mit den indigenen Völkern für eine nachhaltige Aquakultur einsetzen, u. a. durch die Unterstützung der Umsetzung von Wiederaufbaumaßnahmen im Hauraki-Golf von Auckland zum Wiederaufbau der wildlebenden Muschelpopulationen und die Einrichtung eines Challenge-Fonds zur Förderung einer stärkeren wohltätigen Unterstützung für die Erhaltung wildlebender Tiere. Mexiko: In Mexiko werden Mary Kay und The Nature Conservancy eine Partnerschaft für den Monterrey Water Fund eingehen, der die Wassereinzugsgebiete fördern und Frauen in der Region unterstützen wird. Zu diesen Verbesserungen gehören Bewässerungssysteme, eine Substratstudie und die Diversifizierung der Pflanzenproduktion.

In Mexiko werden Mary Kay und The Nature Conservancy eine Partnerschaft für den Monterrey Water Fund eingehen, der die Wassereinzugsgebiete fördern und Frauen in der Region unterstützen wird. Zu diesen Verbesserungen gehören Bewässerungssysteme, eine Substratstudie und die Diversifizierung der Pflanzenproduktion. China: In China werden sich Mary Kay und The Nature Conservancy für den Schutz ländlicher Quellgebiete einsetzen, um sauberes Trinkwasser für Millionen von Menschen im ganzen Land zu gewährleisten. Bis 2021 wird das Team fünf Projekte zur Gewinnung von Quellwasser in Zhejiang, Fujian, Guangdong und einer weiteren Provinz vorstellen.

In China werden sich Mary Kay und The Nature Conservancy für den Schutz ländlicher Quellgebiete einsetzen, um sauberes Trinkwasser für Millionen von Menschen im ganzen Land zu gewährleisten. Bis 2021 wird das Team fünf Projekte zur Gewinnung von Quellwasser in Zhejiang, Fujian, Guangdong und einer weiteren Provinz vorstellen. Ozeane allgemein: Die Partnerschaft wird außerdem die Verschmutzung durch Plastik in der Thunfischfischerei im Indopazifik eindämmen. Gemeinsam werden sie mit führenden Kunststoff-Forschern zusammenarbeiten, um die Fischereien zu identifizieren, die am stärksten zur Verschmutzung der Ozeane beitragen, sodass Pilotprogramme mit großer Wirkung durchgeführt werden können, um die Verschmutzung einzudämmen und unsere Meere zu reinigen.

Die Partnerschaft wird außerdem die Verschmutzung durch Plastik in der Thunfischfischerei im Indopazifik eindämmen. Gemeinsam werden sie mit führenden Kunststoff-Forschern zusammenarbeiten, um die Fischereien zu identifizieren, die am stärksten zur Verschmutzung der Ozeane beitragen, sodass Pilotprogramme mit großer Wirkung durchgeführt werden können, um die Verschmutzung einzudämmen und unsere Meere zu reinigen. Salomonen: Auf den Salomonen wird die Partnerschaft Schildkröten mit Hilfe des von Frauen geführten Ökotourismus im Südpazifik schützen. Mary Kays Beitrag wird dazu beitragen, auf den Arnavon-Inseln ein lebensfähiges, lokal betriebenes Ökotourismusunternehmen zu schaffen, das den Schutz der Schildkröten stärkt und den Gemeinschaften, die zum Schutz gefährdeter Arten am besten positioniert sind, einen gerechten, nachhaltigen finanziellen Ertrag bietet.

Auf den Salomonen wird die Partnerschaft Schildkröten mit Hilfe des von Frauen geführten Ökotourismus im Südpazifik schützen. Mary Kays Beitrag wird dazu beitragen, auf den Arnavon-Inseln ein lebensfähiges, lokal betriebenes Ökotourismusunternehmen zu schaffen, das den Schutz der Schildkröten stärkt und den Gemeinschaften, die zum Schutz gefährdeter Arten am besten positioniert sind, einen gerechten, nachhaltigen finanziellen Ertrag bietet. Kolumbien: Über den Bogota Water Fund wird die Partnerschaft die Wasserversorgung für Millionen von Menschen in Kolumbien verbessern.

Über den Bogota Water Fund wird die Partnerschaft die Wasserversorgung für Millionen von Menschen in Kolumbien verbessern. Kanada: In Kanada werden Mary Kay und The Nature Conservancy die indigenen Verantwortlichen stärken, indem sie gegenwärtige und zukünftige Gemeindeführer in traditionellen Gebieten unterstützen. Dies ist eine Investition in eine gesündere Zukunft für diese Gemeinschaften, ihr Land und ihre Gewässer, für zukünftige Generationen.

In Kanada werden Mary Kay und The Nature Conservancy die indigenen Verantwortlichen stärken, indem sie gegenwärtige und zukünftige Gemeindeführer in traditionellen Gebieten unterstützen. Dies ist eine Investition in eine gesündere Zukunft für diese Gemeinschaften, ihr Land und ihre Gewässer, für zukünftige Generationen. Europa: Im Vereinigten Königreich und Deutschland wird sich die Partnerschaft für den Schutz der biologischen Artenvielfalt und der Meeresressourcen einsetzen, indem sie die einheimische europäische Auster dort einführt. In Spanien wird im Rahmen der Partnerschaft die Schaffung eines Wasserfonds angestrebt das Land steht derzeit vor einigen der größten Herausforderungen in Bezug auf Wasserknappheit und Wasserqualität.

"Nachhaltigkeit steht seit der Gründung 1963 im Mittelpunkt unseres Unternehmens, und Mary Kay hat in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte bei der Erhaltung der wertvollen natürlichen Ressourcen auf der ganzen Welt gemacht", sagte Elke Kopp, General Manager von Mary Kay Deutschland, Schweiz und der Niederlande. "Wirtschaftliche Entwicklung, industrielle Verschmutzung, Urbanisierung und intensive Landwirtschaft haben den Druck auf die Wasserressourcen in Europa erhöht. Daher ist es für uns eine organische Partnerschaft, mit The Nature Conservancy zusammenzuarbeiten, um die Austernriffe in der Nordsee und darüber hinaus wiederherzustellen."

"Wir freuen uns sehr, die Wiederherstellung der einheimischen europäischen Auster im Vereinigten Königreich mit dem Fachwissen von The Nature Conservancy zu unterstützen", stimmte Carolyn Passey, General Manager von Mary Kay im Vereinigten Königreich und Irland, zu. "Bei Mary Kay glauben wir daran, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und eine nachhaltige Zukunft für die kommenden Generationen zu schaffen. Diese wichtige Initiative wird dazu beitragen, sich selbst erhaltende Populationen einheimischer Austern aufzubauen, die dazu beitragen, Ökosystem-Dienstleistungen, nachhaltige Fischerei und eine größere biologische Vielfalt zu bieten."

"Wir bei Mary Kay fühlen uns geehrt, mit Organisationen wie The Nature Conservancy zusammenzuarbeiten, deren Aufgabe es ist, die wertvollsten Ressourcen der Erde zu erhalten", sagte Gema Aznar, General Manager von Mary Kay Spanien. "Wasser war in Spanien schon immer ein sensibles Thema, und es wird nur eine Frage von Jahren sein, bis die Situation schwieriger wird. Als führendes Umweltministerium freuen wir uns darauf, Teil des positiven Wandels zu sein, indem wir zur Einrichtung eines Wasserfonds beitragen, der bei der Gestaltung von Richtlinien helfen soll, die nachhaltige Lösungen in Betracht ziehen und dringend benötigte Investitionen mobilisieren."

"Wir brauchen gesunde, vielfältige Ozeane zum Fischen, Arbeiten und für Freizeitaktivitäten", sagte Lily Verdone, Direktorin für Freshwater and Marine bei The Nature Conservancy. "Aber beim Schutz der Ozeane geht es um mehr als nur den Schutz unseres Planeten: Die Ozeane tragen jedes Jahr 1,5 Billionen USD zur Weltwirtschaft bei. Mary Kay arbeitet seit langem daran, Veränderungen zu bewirken, die die Erde für die kommenden Generationen erhalten werden, und ist daher ein natürlicher und willkommener Partner für The Nature Conservancy. Wir haben in Texas bereits solch einschneidende Veränderungen erlebt, und wir sind sehr gespannt darauf zu sehen, wie ihr Beitrag uns dabei helfen wird, in Gemeinden auf der ganzen Welt etwas zu bewirken."

Mary Kay sponserte außerdem die EarthxOcean-Konferenz, eine Livestream-Veranstaltung, bei der Experten, Forscher und Naturschützer in einem Livestream zusammenkamen, um Themen wie die High Seas Initiative, die Wiederbelebung der Korallenriffe, Lösungen für Kunststoff im Ozean und nachhaltige Fischerei zu diskutieren.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die "gläserne Decke" in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash ihr Kosmetikunternehmen vor 57 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen.

Über The Nature Conservancy

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich für den Erhalt von Land und Gewässern einsetzt, wovon alles Leben abhängt. Unter wissenschaftlicher Leitung schaffen wir innovative, bodenständige Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt, damit Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, sorgen für eine nachhaltige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser und tragen dazu bei, Städte nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten in 79 Ländern und Regionen und verfolgen einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den Privatsektor und andere Partner einbezieht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201204005454/de/

Contacts:

Mary Kay Inc. Unternehmenskommunikation

marykay.com/newsroom

972 687 5332 oder media@mkcorp.com