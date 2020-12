Straubing (ots) - Während man in Deutschland geteilter Meinung darüber sein mag, ob es prinzipiell eine gute Idee ist, US-Soldaten im Land zu haben, stellt sich das aus amerikanischer Sicht anders dar. Ein Abzug aus Deutschland wäre für die Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten eine Schwächung - gerade im Verhältnis zu Russland, aber auch im Hinblick auf die Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten. Die Truppen innerhalb Europas zu verlegen, wäre zudem immens teuer, weil neue Stützpunkte und Unterkünfte gebaut werden müssten. Die bewährten Standorte in Deutschland zu verlassen, wäre also auch finanziell eine Dummheit. Es war ein eklatanter Fehler Trumps, den Truppenabzug anzukündigen. Darüber waren sich die Demokraten und viele Republikaner von Anfang an einig. Jetzt haben sie endlich den Mut gefunden, diesen Fehler zu korrigieren.



