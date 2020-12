Mit DoorDash strebt ein weiteres Food-Delivery-Unternehmen an die New Yorker Börse. Der Börsengang verspricht spannend zu werden. Denn DoorDash ist mit einem Marktanteil von knapp 50 Prozent jetzt schon Marktführer in den USA. Das IPO soll im Dezember stattfinden.Laut CNBC DoorDash will 33 Millionen Aktien zu einem Preis von 90 bis 95 Dollar (zuvor: 75 bis 85 Dollar) je Aktie ausgeben. Damit strebt DoorDash eine Bewertung über 30 Milliarden Dollar an. Insgesamt will DoorDash beim Börsengang bis ...

